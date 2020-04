Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central al Universitatii "Ovidius" din Constanta a inregistrat patru dosare de candidatura la functia de rector al Universitatii "Ovidius" din Constanta. Dintre acestea, au primit aviz favorabil dosarele urmatorilor candidati: prof. univ. dr. Eden Mamut, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu…

- E nevoie de contabili, informaticieni, psihologi, ingineri in constructii Penitenciarul Codlea recruteaza candidati in vederea participarii la concursul de admitere in institutiile de invatamant colaboratoare, din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sesiunea 2020,…

- Deputatul Emanuel Ungureanu (USR) a fost desemnat în mod oficial candidatul Alianței USR PLUS la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, în timp ce Catalin Salagean, presedintele USR Cluj, va intra în cursa pentru sefia Consiliului Judetean Cluj. Liderii Aliantei USR…

- Congresul in care PSD iși alege noua conducere va avea loc in 29 februarie sau in 7 martie, a declarat, miercuri seara, președintele interimar Marcel Ciolacu. Acesta a precizat ca s-a decis ca partidul sa nu aiba niciun candidat pe numele caruia sa existe o soluție definitiva a unei instanțe. ”Am stabilit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a anuntat ca partidul pe care il conduce a facut sondaje de opinie pentru a masura credibilitatea a cinci candidati pentru ca cel mai bun dintre ei sa candideze impotriva actualului primar general al Capitalei, Gabriela Firea. Orban se arata increzator ca PNL va da urmatorul…

- Șomuz Falticeni a disputat la sfarșitul saptamanii trecute un meci amical, pe stadionul "1 Mai" din Ițcani, contra gruparii Juniorul Suceava. La capatul a 90 de minute epuizante, scorul a fost egal, 1-1. Pentru falticeneni a marcat atacantul care dorește sa ajunga in orașul lui ...

- In ziua de 21 ianuarie 2020, incepand cu ora 12.00, la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna a avut loc sedinta de bilant al activitatilor desfasurate in anul 2019. La aceasta activitate au fost invitati sa participe, alaturi de personalul Scolii, reprezentantul Administratiei…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, s-a aflat marti, 21 ianuarie, in municipiul Baia Mare, unde a purtat discutii cu organizatia judeteana despre alegerile locale. Fostul premier a lasat sa se inteleaga ca nu exclude posibile aliante in Maramures si la nivel de Baia Mare. “Am discutat despre alegerile…