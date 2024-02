Stiri pe aceeasi tema

- Ucraineanul Oleksandr Usik a declarat ca a ratat nasterea fiicei sale Maria in timp ce se pregatea pentru meciul cu Tyson Fury, care pana la urma a fost amanat, potrivit news.ro.Sotia ucraineanului, Yekaterina, astepta cel de-al patrulea copil al lor cam in aceeasi perioada cu confruntarea cu Fury,…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, a semnat, alaturi de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Adrian-Ioan Veștea, un nou contract de finanțare in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Este vorba despre contractul pentru reabilitarea…

- Producția de cereale a generat in 2022 profituri pentru mai puțini fermieri decat in anul anterior, dar aceștia au avut, per total, rulaje mai mari. In schimb, o pondere mai mare a crescatorilor de animale au avut venituri superioare cheltuielilor, scrie Economica.ro. 2022, un an agricol secetos, cu…

- Anunțul morții bebelușului a venit joi dimineața. Starea micuțului era grava inca de miercuri, cand a fost transportat de urgența la UPU Pediatrie al Spitatlului Sfantul Spiridon din Iași. „Copilul in varsta de 4 luni a suferit o politrauma prin cadere de la inalțime. Starea lui generala este extrem…

- Actorul portorican Kamar de los Reyes, cunoscut pentru portretizarea lui Antonio Vega in telenovela One Life to Live și pentru rolul lui Raul Menendez din Call of Duty: Black Ops II, a murit la varsta de 56 de ani.De los Reyes a murit in ajunul Craciunului, in urma unei scurte lupte cu cancerul,…

- La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Anghel Saligny” al județului Vrancea, in luna noiembrie a acestui an, au fost inregistrate 282 cereri pentru emiterea avizelor, autorizațiilor, acordurilor și pentru asistența tehnica de specialitate. Pe linia securitații la incendiu au fost emise…

- Daciana Sarbu a facut dezvaluiri incarcate de dramatism despre fiica sa adoptiva in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Cum s-a adaptat Maria in familia lor, dar și cat de greu a fost intreg procesul de acomodare.Daciana Sarbu iși deschide sufletul in fața milioanelor de telespectatori, duminica…

- Marcel Bolos a declarat ca au fost discutate liniile mari ale bugetului pentru anul 2024, prima componenta de buget fiind cea cu referire la cheltuielile cu pensiile, atat pe componenta de ajustare a acestora cu inflatia de la 1 ianuarie cat si recalcularea de la data de 1 septembrie, pentru prinderea…