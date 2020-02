Stiri pe aceeasi tema

- Se stie ziua si ora de disputare a unuia dintre cele mai asteptate meciuri ale inceputului de an in vestul tarii. Partida de Liga a II-a dintre ASU Politehnica si Rapid Bucuresti se joaca duminica, de la ora 11.30, pe stadionul „Dan Paltinisanu”. Un cadou de 1 martie pentru microbisti. Informatia a…

- CS Dacia Mioveni 2012 aduce la Pitești, in premiera pentru publicul argeșean, una dintre echipele de top ale handbalului feminin din Romania, CSM București. In faza optimilor Cupei Romaniei ”Fan Courier”, luni, 17 februarie, la ora 17,00, in Sala Sporturilor Trivale din Pitești handbalistele Daciei…

- Microbiștii satmareni care vor sa urmareasca live, de pe stadion, o partida de Liga 1, au ocazia de a incepe anul 2020 cu dreptul, asta pentru ca in etapa 23-a, prima de dupa reluarea sezonului competițional – campioana in exercițiu CFR Cluj primește vizita vicecampioanei, FCSB. Acestea sunt prețurile…

- Centrul Judetean pentru Creatie si Cultura Calarasi a pus in vanzare biletele pentru spectacolul omagial „Mica Unire”, care va avea loc vineri, 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pretul unui bilet este de 20 de lei.

- Oficialii din Gruia au stabilite preturi mari pentru bilete, în ciuda faptului ca suporterii s-au plâns si la meciurile din faza grupelor si nu au reusit niciodata sa umple stadionul. Cel mai ieftin bilet este 50 de lei la peluza si 100 de lei la Tribuna 1 si 2. Biletele se vor…

- In condițiile in care autoritațile din Alba numara optimist un numar tot mai mare de turiști, de la an la an, realitatea din industria hoteliera este cu totul alta. O serie de hoteluri și pensiuni au fost scoase la vanzare pe diferite siteuri de imobiliare. La inceputul anului 2020, sunt 5 hoteluri…

- Municipalitatea din Galati a anuntat ca pentru Revelionul 2020 vor fi puse in vanzare 1.150 de bilete, care sunt disponibile incepand de luni, 9 decembrie. Petrecerea cu mancare, bautura si program artistic va avea loc la Patinoarul artificial „Dunarea”.

- Irina Rimes si Horia Brenciu & HB Orchestra vin la Calarasi. Manifestarile ce vor avea loc in cadrul Proiectului ”Clinchet de argint pe aripi de colind”, organizate de Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi cuprind anul acesta si doua concerte extraordinare sustinute de cei mai in voga artisti…