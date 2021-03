Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta in Romania, dupa ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Interdicția de circulație pe timp de noapte a fost impusa mai devreme. In fața valului trei al epidemiei de COVID-19, starea de alerta a fost prelungita cu inca 30 de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a propus, astazi, prelungirea starii de alerta in Romania, precum si noi restrictii pentru romani. „Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi , 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, dupa sedinta de miercuri, restrictionarea circulatiei intre orele 22.00 si 05.00 si rducerea la 70% la capacitatii in unitatile de cazare. De asemenea, specialistii propun prelungirea starii de alerta. „Comitetul National pentru Situatii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi , 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. De asemenea, prin aceasta hotarare, CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 10 martie, hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta, a informat Guvernul Romaniei. Totodata, CNSU a propus ca modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței „sa fie valabila in…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi , 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. De asemenea, prin aceasta hotarare, CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea…

- Ziarul Unirea 67 de DECESE provocate de infecția cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 971 de pacienți se afla in stare grava la ATI In intervalul 31.01.2021 (10:00) – 01.02.2021 (10:00) au fost raportate 67 de decese (31 barbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Ninge in mai multe județe din țara, in zona de munte, iar in altele este semnalata ceața, joi dimineața. Polițiștii recomanda prudența in trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane transmite ca joi dimineața sunt semnalate ninsori ușoare in zona inalta, de munte a județelor…