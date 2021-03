Se prelungește carantina în aceste localități din Ilfov Autoritațile au luat decizia sa prelungeasca carantina pentru inca 14 zile in comunele ilfovene Chiajna si Cornetu. Carantina a fost prelungita cu inca doua saptamani. Masura se aplica de marți seara. Conform prefecturii Ilfov, ordinele sefului DSU, secretar de stat dr. Raed Arafat, stipuleaza prelungirea masurii de carantina zonala pentru Chiajna si Cornetu de marti, de la ora 22,00, pana pe 13 aprilie la aceeasi ora. Recent s-a luat decizia ca masura carantinei sa fie prelungita și in localitatea Bragadiru . Citește și: Judetul Ilfov, cea mai mare incidenta de infectare cu noul coronavirus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

