Digital Services Act (DSA), Regulamentul impus la nivelul statelor UE, este, practic, mama tuturor cenzurilor. Sub pretextul transparenței și responsabilitații platformelor online, orice opinie contrara sistemului va fi eliminata. Foarte punctual, Regulamentul obliga platformele sa atenueze riscurile precum dezinformarea sau manipularea alegerilor, cu sprijinul unor entitați de "incredere", care vor cenzura totul. Vremurile tulburi traite […]