Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara lanseaza un anunț umanitar: „Salveaza vieți omenești!”. Poți face acest lucru donand paturi, incalțaminte, haine groase și alte lucruri necesare oamenilor strazii care vin pe timp de iarna la adapostul de pe strada Invațatorului din urbea de pe…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara va deschide in curand Centrul de primire in regim de urgența “Adapostul de iarna”, de pe strada Invațatorului. Adapostul se deschide și funcționeaza cateva luni pe an, in perioada decembrie – martie și este localizat intr-o…

- Un baiat aflat in Centrul de Copii de la Valea Mare, Stefanesti, institutie aflata in subordinea Directiei Judetene de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, acuza faptul ca ar fi batut periodic de alti doi copii din centru, deoarece nu le-ar da tigari si bani. Acuzatiile au fost facute intr-un filmulet…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara (DASTM) a inceput procedurile de selecție și recrutare a persoanelor varstnice (care au implinit 65 ani) aflate in situație de vulnerabilitate, din Timișoara, pentru a beneficia de servicii sociale.

- La Timișoara se pregatește o noua ediție a Festivalului Minoritaților Etnice. Potrivit reprezentanților Primariei Timișoara, ediția cu numarul VI a evenimentului care reunește artiști ce reprezinta etniile din oraș va avea loc in data de 22 septembrie in Piața Victoriei. Festivalul debuteaza la ora…

- Zeci de oameni din Vișeu de Sus apara centrul social in care procurorii DIICOT spun ca erau chinuiți adolescenți germani. Familiile din sat care i-au luat in grija pe unii dintre copii susțin ca nimic nu este adevarat, transmite Digi 24. La randul lor, tinerii germani care continua sa traiasca acolo…

- O felie crunta din Romania reala! Pentru cei care nu au pasit niciodata in Cartierul Muzicantilor din Geoagiu, imaginile sunt socante. Sunt peste 1.600 de persoane intr-un loc care se intinde pe mai putin de un kilometru. O comunitate saraca, inghesuita, care traieste cu mult sub limita decentei.…