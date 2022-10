Se pregătesc arme noi pentru România. De unde provin Se pregatesc arme noi pentru Romania. De unde provin? Din Turcia și Israel. Romania ia masuri pentru a se echipa cu tehnologii militare, cum sunt dronele turce Bayraktar si sistemul antiaerian israelian ”Domul de Fier”. Scopul este acela de a-si imbunatati capacitatea defensiva in fata expansionismului Rusiei, a declarat ministrul apararii roman, Vasile Dincu, intr-un interviu pentru EFE realizat via e-mail si difuzat joi de agentia de presa spaniola. ”Fortele Terestre intentioneaza sa achizitioneze trei sisteme de aeronave fara echipaj uman la bord UAS Bayraktar TB2”, a mentionat Dincu, amintind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

