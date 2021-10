Stiri pe aceeasi tema

- Tarile mediteraneene din Uniunea Europeana care alcatuiesc grupul Med5 - Spania, Italia, Grecia, Cipru si Malta - au convenit sâmbata sa ceara UE o repartizare echitabila a responsabilitatilor în materie de migratie, având ca prioritate prevenirea la sursa si o finantare "adecvata"…

- Alte 647 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 1-Bulgaria, 1-Franța, 1-Grecia, 1-Italia, 1-Romania, 1-Spania, 1-Turcia.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi lista statele cu risc epidemiologic. Statele vecine Bulgaria și Serbia intra in zona galbena, iar romanii care se intorc in țara din aceste state, daca nu sunt vaccinați, vor trebui sa prezinte un test negativ pentru a evita carantina. Noua…

- Duminica a intra in vigoare noua lista a tarilor in functie de riscul epidemiologic. Astfel, Franta intra pe lista rosie, alaturi de Grecia, Spania, Maria Britanie, Irlanda si Portugalia. Persoanele nevaccinate care sosesc in Romania din aceste tari trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile. Sunt…

- CNSU a actualizat, joi seara, lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, iar documentul va fi valabil din 8 august, ora 00.00. 43 de state se afla pe lista roșie a Romaniei, in vigoare din 8 august, ora 00.00. Este vorba inclusiv despre Marea Britanie, Spania, Franța, Cipru și Grecia. La revenirea…

- Numarul statelor membre ale UE care au primit unda verde de la Comisie pentru Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta (PNRR) a ajuns la 16, relateaza ZF. Printre statele care se pot apuca de treaba cu banii europeni pusi la bataie pentru revenirea postpandemie se numara Croatia, Cipru,…

- Austria se va alatura corpului european de reactie rapida, mai cunoscut sub numele Eurocorps, si va deveni astfel a sasea 'natiune asociata' a organizatiei, au anuntat marti impreuna ambasada Austriei la Paris si ambasada Frantei la Viena, potrivit AFP. Creat in 1992, Eurocorps este un corp…

- Ministrii europeni ai Finantelor urmeaza sa aprobe marti planurile de redresare pentru 12 state membre, inclusiv Italia, Spania si Franta, ceea ce va deschide calea pentru prima transa de granturi si imprumuturi din programul UE destinat stimularii investitiilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…