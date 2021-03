Stiri pe aceeasi tema

- „Juveții” au suferit un eșec in ultima etapa din Liga 1, scor 0-1 contra Chindiei Targoviște, iar odata cu acest rezultat au aparut și primele critici despre prestația Craiovei sub comanda grecului Marinos Ouzounidis. Evoluțiile oltenilor din acest sezon se pare ca nu i-au impresionat insa pe oamenii…

- FC Viitorul a castigat cu 5 0 meciul din deplasare cu Dinamo, din etapa a 25 a de campionat. Echipa constanteana are palmares pozitiv in duelurile cu Dinamo. In etapa urmatoare, FC Viitorul va juca pe teren propriu cu Academica Clinceni. Victoria de senzatie a FC Viitorul pe terenul lui Dinamo, 5 0…

- Atacantul Andrei Ivan a marcat cel de-al treilea gol din acest sezon pentru Universitatea Craiova in partida de la Iași. „Jdechi“ a afirmat ca este bucuros ca a contribuit la victoria cu Poli și spera ca lucrurile sa reintre stea foarte bine de acum inainte. „Suntem foarte bucuroși ca am caștigat și…

- Ianis Zicu (37 de ani), antrenorul celor de la Farul, fost atacant al lui Dinamo și Rapid, a participat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP. ...

- Andrei Cristea (36 de ani), atacantul lui Poli Iași, a fost dorit de CSA Steaua. Mutarea nu s-a concretizat insa. CSA Steaua nu concepe sa nu joace pe noua arena din Ghencea, din stagiunea viitoare, in esalonul secund al fotbalului romanesc. Completarea lotului de jucatori in aceasta perioada este preocuparea…