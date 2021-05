Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul orar 09.00 ndash; 17.00, se va sista furnizarea apei catre toti consumatorii din localitatea Cumpana. RAJA SA va executa joi ndash; 22 aprilie 2021 lucrari de deviere a unui tronson din conducta de distributie apa potabila, cu diametrul de 280 mm, din localitatea Cumpana, judetul Constanta,…

- Operatiunile periodice de intretinere a rezervorului de inmagazinare apa potabila de la nivelul Statiei de Pompare Corbu din judetul Constanta, au fost reprogramate pentru o data ulterioara. Ca urmare a unor probleme de ordin tehnic, operatiunile periodice de intretinere a rezervorului de inmagazinare…

- Autoritatea de reglementare a vaccinurilor din Germania a luat marți seara decizia de a suspenda vaccinarea persoanelor sub virsta de 60 de ani cu serul AstraZeneca, scrie AFP. In aceasta luna, Germania a reluat administrarea acestui vaccin, dupa ce a intrerupt imunizarea pentru toata populația. Medicii…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat vineri suspendarea imunizarii populatiei impotriva COVID-19 cu vaccinul de la AstraZeneca, la o zi dupa decizii similare din Danemarca, Islanda si Norvegia pe fondul unor cazuri grave de formare a unor cheaguri de sange, relateaza AFP. ‘Am dispus oprirea vaccinarilor…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare la Stadionul “Eugen Popescu”, continua intr-un ritm susținut. The post La stadionul “Eugen Popescu” au inceput și lucrarile la nocturna. VIDEO first appeared on Partener TV .

- Atentie, se opreste apa in mai multe zone din orasul Ovidiu Pentru executarea unor lucrari de reabilitare si modernizare la nivelul Statiei de Pompare Caragea Dermen din municipiul Constanta, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile in noaptea de joi spre vineri, 18 spre 19 februarie 2021, in…

- Municipiul Targoviște este una dintre țintele imcompetenței și disprețului Guvernului The post VIDEO.Guvernul iși bate joc de targovișteni,prin legea bugetului first appeared on Partener TV .

- ANMH a emis o atenționare meteorologica de COD GALBEN de vant,4 februarie,ora 06:00 – 4 februarie,ora 21:00 și este vizat și județul Dambovița The post COD GALBEN de vant,4 februarie,intervalul 06:00 – 21:00 first appeared on Partener TV .