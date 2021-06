Stiri pe aceeasi tema

- Un incident in care a fost implicat un tramvai care circula pe linia 32 a avut loc miercuri, 23 iunie, in București. Un tramvai a deraiat, pe Calea Rahovei, in sectprul 5 al Capitalei. Din cate s-a anunțat pe pagina de Twitter STB SA Clienți, blocajul a aparut la stația Petre Ispirescu, pe sensul spre…

- In legatura cu lucrarile privind racordarea retelelor de apeduct S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile. Astazi, fara apa potabila va ramane sectorul Botanica al capitalei.

- „Apa-Canal Chisinau” SA anunța intreruperea temporar a furnizarii apei potabile, marți, 22 iunie, orele 09.00-23.00. Va fi deconectata furnizarea apei pe strazile Zelinski, 30-36, cu fracții, si Trandafirilor, 13/6, 15/4. Deconectarile au loc in legatura cu lucrarile de racordare a retelelor de apeduct…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile joi, 17 iunie, 2021 de la orele 10.00- 15.00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din strazile: M. Sadoveanu,40-42, inclusiv cu fracții. Com. Stauceni: str.…

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile perioada 10.06.2021 – 11.06.2021, intre orele 22:00 – 05:00, in municipiul Turda.

- Termoenergetica oprește caldura in Capitala. Foto: Arhiva/ bucurestifm.ro. Termoenergetica oprește, de astazi, caldura în Capitala, în condițiile în care vremea s-a încalzit. Oprirea agentului termic pentru caldura este facuta progresiv, prin reducerea temperaturii…

- Termoenergetica anunta ca va opri furnizarea caldurii in Capitala, avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultima perioada, potrivit unui comunicat al companiei municipale transmis, marti, AGERPRES. Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti precizeaza ca sezonul de incalzire 2020…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata profund revoltat de modul in care sunt evacuați pacienții de la Spitalul Foișor din Capitala (mai multe detalii aici). De asemenea, acțiunea nu este apreciata nici de secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, care și-a cerut scuze public…