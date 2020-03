Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal tocmai ce stabilise ca stadionul Ion Oblemenco din Craiova sa fie gazda finalei Cupei Romaniei, dar locul ultimului act s-ar putea schimba, dupa ce oltenii au parasit competitia, fiind eliminați de Poli Iași. Cel puțin asta e dorința antrenorului lui Dinamo, Dusan Uhrin, care…

- Hermannstadt și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Programul + rezultatele din Cupa Romaniei Dinamo, Sepsi și Poli Iași sunt echipele…

- Petrolul va juca in sferturile Cupei Romaniei, unde este singura echipa de esalon secund calificata. Federatia Romana de Fotbal a stabilit ca data de disputare a meciului dintre Petrolul si Sepsi Sf. Gheorghe, miercurea viitoare, pe 4 martie, de la ora 17.30, pe stadionul “Ilie Oana”, faza sferturilor…

- Academica Clinceni - Dinamo, FC Hermannstadt - FCSB si Poli Iasi - CSU Craiova sunt meciurile cele mai importante din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, luni, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului.

- In urma cu cateva minute au fost trase la sorți meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, care se vor disputa dupa urmatorul program: Academica Clinceni – Dinamo, Politehnica Iași – U.Craiova, FC Hermannstadt – FCSB și Petrolul Ploiești – Sepsi Sf.Gheorghe. Meciurile vor avea…

- Vicecampioana FCSB o va infrunta pe FC Hermannstadt, iar Universitatea Craiova o va intalni pe Poli Iasi in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la sediul FRF. FCSB va juca la Sibiu, contra finalistei Cupei Romaniei din 2018. In acel an, sibienii…

- CUPA ROMANIEI. Iata programul meciurilor: Clinceni - Dinamo Poli Iași - Craiova Hermannstadt - FCSB Petrolul - Sepsi - meciurile se vor juca intr-o singura manșa, in perioada 3-5 martie, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasata in campionatul…

- Azi, de la ora 11:00, la sediul FRF are loc tragerea la sorți pentru sferturile Cupei Romaniei. Evenimentul va fi liveTEXT pe GSP.RO. Cele 8 echipe calificate sunt: FCSB, Dinamo, U Craiova, Sepsi, Academica Clinceni, Poli Iași, Hermannstadt și Petrolul. Echipele sunt echipe grupate intr-o singura urna…