Se modifică zonele de SECETĂ din România! Avertismentul ANM: criza alimentară s-ar putea adânci In aceste condiții, culturile de camp se vor afla in starea de repaus biologic in majoritatea regiunilor agricole. In plus, in zonele de campie, procesul de creștere și dezvoltare la speciile de toamna vor avea loc intr-un ritm mai lent.De asemenea, in prima parte a lunii martie, vor fi precipitații predominant sub forma de ploi locale in aproape toata țara. In zilele cu precipitații, lucrarile agricole de sezon vor fi intrerupte temporar, anunța ANM. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

