Stiri pe aceeasi tema

- Media de admitere la liceu se doreste a fi modificata de catre Ministerul Educatiei, care a propus o noua modalitate de calcul in cadrul unui intalniri avuta cu Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti. Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, a explicat pentru…

- Ministerul Educatiei vrea sa introduca teze unice la clasele a VII-a si a VIII-a, care sa inlocuiasca media de gimnaziu si sa conteze 20- in media de admitere la liceu, a declarat presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti. Iulian Cristache a precizat ca raspunsul Federatiei la propunerea…

- Perioada de inscrieri la examen s-a incheiat ieri, iar Inspectoratul Școlar Județean Arad a anunțat cați dintre elevii de a VIII-A s-au inscris. Erau așteptați sa se inscrie pana la 3.629 de elevi, atația elevi aflați in anul terminal al Gimnaziului avand Aradul. Dintre aceștia, insa, doar 3.154 au…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea i-a anunțat pe deputați, marți, ca este posibila convocarea unei sesiuni extraordinare in cazul in care nu se finalizeaza dezbaterile la Codurile penale, au declarat surse din interiorul PSD pentru Hotnews.ro. Dragnea le-ar fi spus parlamentarilor ...

- Peste 75% dintre cei 127 de candidati care au fost prezenți la sesiunea speciala a Bacalaureatului 2018 au promovat examenul, un singur candidat a avut media 10. Vineri, 25 mai 2018, au fost afișate rezultatele obținute de candidații inscriși la sesiunea speciala de bacalaureat pentru absolvenții de…

- Fericire mare in familia muzicianului John Legend! Soția sa, modelul Chrissy Teigen, a adus pe lume al doilea copil al cuplului. Fericita veste a dat-o chiar tanara mamica, prin intermediul unei postari in social media! Chrissy Teigen a nascut! Modelul a devenit mama unui baiețel, venit pe lume in urma…

- In ultima saptamana am avut un scandal urias in Educatie, in contextul in care Guvernul a decis sa pedepseasca universitatile care nu sunt conduse de apropiati PSD si care au protestat fata de masurile pompieristice din sistem. De aceea, Guvernul a decis sa reduca drastic numarul de locuri…

- "In cadrul Universitații din București sunt dezvoltate mai degraba programe pentru a crea norme", acuza Ministerul, care analizeaza in detaliu locurile ocupate la licența, master și doctorat și vorbește despre "rezultate nesatisfacatoare". Intr-un comunicat remis HotNews.ro, Ministerul Educației…