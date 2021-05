Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii muzicii clasice pot sa-si cumpere, incepand de vineri, bilete pentru concertele si recitalurile din cadrul Concursului Enescu organizate la Ateneu, in perioada 12 - 23 mai, accesul urmand a se face cu indeplinirea conditiilor sanitare, numarul de locuri oferite spre vanzare fiind pentru…

- Benzi proprii pentru transportul in comun, extinderea pistelor pentru biciclete, incurajarea modurilor alternative de transport, toate acestea fac parte dintr-un mare proiect de reorganizare a intregii rețele privind transportul public din București-Ilfov. Proiectul are ca termen de finalizare 2030,…

- Proiectul noului spital județean din Focșani a intrat in etapa elaborarii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) in care se așteapta observații și propuneri din partea cetațenilor. PUZ-ul este o etapa necesara pentru introducerea in intravilan a terenului și reglementare urbanistica a zonei unde urmeaza sa…

- Licitatie pentru serviciul de audit financiar extern pentru proiectul: "Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta ndash; etapa II" Termen limita pentru primirea de oferte este 07.04.2021 Valoarea estimata a contractului este de 40.000 lei fara TVA Consiliul…

- Primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, a susținut ca, din pacate, zona în care se dorește construirea a 800 de apartamente nu este în domeniul sau. Edilul spune ca masura de bun simț pe care ar trebui sa o faca autoritațile este gradarea…

- Municipiul Cluj-Napoca a scos la licitație un contract de 97 de milioane lei pentru lucrari de realizare de alei pietonale, pasarele și piste de bicicleta pe malul Someșului Mic. 19 luni vor dura lucrarile iar ele vor fi atribuite construcvtorului cu cea mai buna oferta. Punctaj la licitație se mai…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca a cerut autoritaților care se ocupa de campania de vaccinare impotriva COVID-19 sa le permita și persoanelor din etapa a treia sa se imunizeze, cel puțin in zonele care inregistreaza un numar mare de imbolnaviri, daca sunt locuri libere și daca cei din etapa a doua…

- Proiectul de buget de stat pe anul 2021 este realist, sustenabil, echilibrat si pune accentul pe dezvoltare si investitii, afirma ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Bugetul de stat este o constructie complexa de planificare care pe parcursul unui an se ajusteaza si se redimensioneaza…