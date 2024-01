Se mărește infrastuctura de gaze naturale a Poloniei Operatorul polonez al sistemului de transport al gazelor GAZ-SYSTEM a anunțat lunea trecuta (8 ianuarie) ca a semnat contracte pentru construirea a doua conducte in voievodatul Silezia (sudul Poloniei), informeaza ceenergynews.com. GAZ-SYSTEM intenționeaza sa construiasca o conducta de 38,7 km intre Raciborz și Rybnik și o conducta de 37 km intre Kedzierzyn Kozle și Raciborz. Cele doua investiții interconectate ar urma sa alimenteze cu gaze naturale unitatea de gaz și abur din Rybnik, cu o cerere anuala estimata la 1 miliard de metri cubi (bcm) de gaze naturale. "Incepem anul 2024 cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania energetica poloneza ORLEN a anunțat marți (2 ianuarie) ca Polonia a primit 62 de incarcaturi (4,66 milioane de tone) de gaz natural lichefiat (GNL) in Swinoujscie in 2023, cu 4 livrari mai multe decat anul trecut, scrie ceenergynews.com."Primul an complet de independența a Poloniei fața…

- Polonia are un potențial uriaș de a-și dezvolta sectorul GNL și, cu o politica economica favorabila, poate deveni cel mai mare importator de gaze din Europa Centrala și de Est – scrie Magdalena Kuffel, contribuitor la BiznesAlert.pl.Este evident ca poziția geografica a Poloniei – lunga Coasta Baltica…

- Operatorul pieței de energie electrica și gaze naturale din Romania (OPCOM) va deveni operator de piața in Republica Moldova, acest lucru fiind prevazut de memorandumul de ințelegere privind interconectarea retelelor de gaze naturale și energie electrica.

- Autoritațile poloneze spun ca au arestat și depus acuzații impotriva unei poloneze de 38 de ani, cu simpatii extremiste islamice, care a plantat un dispozitiv exploziv pe o strada din centrul Varșoviei la inceputul acestei luni. Nu au fost raniți.Poliția spune intr-un comunicat ca femeia a plasat…

- Comisia Europeana a declarat joi ca da in judecata Polonia pentru masuri care impun costuri suplimentare in comerțul transfrontalier cu gaze naturale, scrie naturalgasworld.com.„Legislația naționala de stocare a gazelor din Polonia impune intreprinderilor care folosesc instalații de stocare in afara…

- Transgaz a solicitat finanțare de la UE pentru mai multe gazoducte din Romania, importante pentru securitatea energetica a țarii noastre , dar și a regiunii, dar a fost refuzata pe linie. In august, Transgaz, prin directorul Ion Sterian, trimitea la Bruxelles o cerere de finanțare fundamentata pentru…

- Fundasul roman Bogdan Racovitan a marcat un gol pentru Rakow Czestochowa, care a surclasat-o pe Zagebie Lubin cu scorul de 5-0, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa 14 a campionatului Poloniei. Racovitan a deschis scorul (‘4), cu o lovitura de cap, pentru campioana Poloniei, informeaza…

- Operatorul sistemului ucrainean de transport al gazelor naturale (GTSOU) a transportat peste 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in țara din Uniunea Europeana și Moldova in perioada aprilie-jumatatea lunii octombrie, de șapte ori mai mult decat cei aproximativ 414 milioane de metri cubi (mcm)…