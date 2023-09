Se mai poate mânca ceapa încolţită. Sfatul specialiştilor, când devine periculoasă Nu puține sunt situațiile in care uitam de ceapa, iar aceasta ajunge sa incolțeasca. La vederea acesteia, o buna parte din oameni prefera sa o arunce la gunoi, in timp ce alții o consuma in continuare. Ce spun specialiștii? Se mai poate manca ceapa incoltita? Se mai poate manca ceapa incoltita? Dupa o anumita perioada […] The post Se mai poate manca ceapa incoltita. Sfatul specialistilor, cand devine periculoasa appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

