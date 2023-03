Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a anunțat pe contul de socializare, ca fiica ei a plecat in oraș impreuna cu Marius Elisei, dupa ce zilele trecute vedeta declara ca micuța plange de dorul tatalui ei, care a plecat de ceva timp de acasa. La inceputul acestui an, Oana și Marius au pus punct relației. In urma cu cateva zile,…

- Dupa desparțire, Oana Roman și Marius Elisei nu gasesc nicio cale de a se ințelege. Cei doi avut un schimb dur de replici pe Internet și și-au aruncat cuvinte grele. Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit dupa 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman povestea ca tatal fetiței sale a plecat de acasa…

- Dupa desparțirea sonora de Marius Elisei, Oana Roman continua șirul dezvaluirilor neașteptate. Vedeta TV a transmis un mesaj tranșant in mediul online, in urma unor acuzații care au iritat-o. Fiica lui Petre Roman a rabufnit pe internet și a marturisit ca a trait ani de zile de abuz. Iata declarațiile!

- Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit din nou și pare ca de data aceasta nu mai exista nicio cale de impacare. Barbatul a marturisit ca nu mai vrea sa aiba nicio legatura cu mama fetiței sale. Pe 13 ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei au sarbatorit 10 ani de relație, iar la cateva zile dupa au…

- Oana Roman și Marius Elisei au ajuns din nou sa se desparta. In urma cu o zi, fiica lui Petre Roman a facut marturisiri dureroase, pe rețelele de socializare, despre tatal fiicei sale. Vedeta a detaliat ca Marius Elisei a plecat din locuința ei! Oana Roman, replica neasteptata pentru Marius Elisei care…

- Oana Roman a dezvaluit un detaliu neașteptat din relația ei cu Marius Elisei. Vedeta a marturisit ca fostul soț, care ii este partener de viața in continuare, nu crede ca este sincera in anumite privințe. Cu toate acestea, fiica lui Petre Roman subliniaza ca ea nu minte niciodata.

- Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin multe obstacole impreuna, insa au reușit sa gaseasca calea catre echilibru. Fiica lui Petre Roman a facut anunțul despre relația cu tatal fetiței sale. Pe 13 ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei sarbatoresc un deceniu de cand formeaza un cuplu. Vedeta a postat…

- Oana Roman și Marius Elisei sunt impreuna de 10 ani, iar relația lor nu a fost intotdeauna presarata cu momente frumoase. Cei doi au semnat actele de divorț in urma cu ceva timp, iar la doar cateva luni dupa au decis sa iși mai acorde o șansa. In prima luna din an, Oana Roman și Marius Elisei sarbatoresc…