Se mai fura lemne La data de 16.01.2021, orele 09:10, organele de politie din cadrul Poliției orașului Cehu Silvaniei, au depistat in trafic pe strada Libertatii, un cetatean de 57 ani, domiciliat in Maramures, care transporta cu o autoutilitara inmatriculata in judetul Maramures, cantitatea de 10,18 mc cherestea (grinzi molid de diferite dimensiuni), deși in avizul de insoțire secundar era trecuta doar cantitatea de 9,18 mc. Persoana in cauza a fost sancționata contravențional, pentru incalcarea prev. art. 19 alin 2 lit. c, din Legea 171/2010, iar cantitatea de 1 mc cherestea a fost confiscata… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

