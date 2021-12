Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta saptamana, apicultorii a incep sa incaseze sprijinul acordat de stat prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau. Sumele reprezinta compensații pentru pierderile inregistrate de producatorii de miere, in acest an, din cauza fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile…

- In luna cadourilor, Paula Seling și Ion Paladi vor sa ofere publicului cel mai frumos dar. Ne aduc tuturor magia sarbatorilor in case, prin prima lor colaborare: un colind de Craciun, pe care-l lanseaza la inceput de decembrie, ca sa avem timp sa ne bucuram de el și atunci cand impodobim bradul și cand…

- Incepand cu data de 8 decembrie 2021, Aadministratia Fondului pentru Mediu (AFM) va derula Programul ” Statii de reiincarcare pentru vehicule electrice in localitati” Institutiile publice si UAT-urile care doresc participarea in cadrul Programului isi pot crea conturile de utilizator in aplicatia informatica…

- • semafoarele au fost ridicate, de catre administratorul drumului • sunt, insa, restricții de viteza, de maximum 30/ora, in segmentul de drum unde se executa lucrarile Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, in administrarea careiea se afla și DN 11 (E 574), anunța ridicarea semafoarelor…

- Primul weekend de iarna a venit și cu primul strat de zapada mai consistent in zona montana a județului. Jandarmii montani bacauani sunt prezenți in stațiunile Slanic Moldova și Tg.Ocna pregatiti sa intervina in ajutorul persoanelor aflate in dificultate. Pentru siguranța dumneavoastra, jandarmii montani…

- Meseriașii bacauani pricepuți in instalarea sistemelor fotovoltaice se pot inscrie in Programul „Casa Verde Fotovoltaice”, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Prin acest program, statul finanteaza achizitionarea si instalarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabila,…

- Dupa mai multe sincope inregistrate de-a lungul ultimilor treizeci de ani in administrarea și utilizarea izvoarelor minerale de la Slanic-Moldova, iata ca, in urma soluționarii litigiilor cu proprietarii de terenuri și cladiri din zona, preluate in regim privat dupa 1989, acestea au trecut in proprietatea…

- In Parcul Central din stațiunea Slanic-Moldova exista cateva ansambluri sculpturale de o inestimabila valoare artistica și componistica, din pacate prea puțin scoase in evidența, mai ales ca acestea au rezistat cu brio, in ciuda intemperiilor ivite de-a lungul timpului. Și mai interesant este faptul…