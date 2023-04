Dogan Media International, ce deține Kanal D, lanseaza un nou post de televiziune, Kanal D2. Acesta va emite de duminica, la ora 19.00, odata cu noul sezon al emisiunii „Bravo, ai stil!”. „Este o zi foarte emotionanta pentru ca deschidem un nou capitol al unei povesti de succes, pe care o scriem impreuna cu publicul, partenerul nostru inca de la lansarea Kanal D, si cel care ne inspira in fiecare zi sa fim tot mai buni in ceea ce facem. Vom veni in fata telespectatorilor cu productii fresh, inspirationale, in care acestia sa se regaseasca. In continuare le pregatim celor din fata micilor ecrane…