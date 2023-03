Se introduc restricții temporare de circulație la podul de la Șag In perioada viitoare, muncitorii de la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara vor realiza o serie de intervenții pentru intreținere, la podul peste Timiș de la Șag, e DN 59. Se va circula dirijat, fiind instalate semafoare. Se vor efectua lucrari de intervenție in zona rosturilor de dilatație pentru drenarea apelor, la nivelul hidroizolației pe ... The post Se introduc restricții temporare de circulație la podul de la Șag appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

