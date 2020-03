Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Ministrul de Interne, in conferința de presa, a anunțat noi masuri care vor fi luate in Romania. Marcel Vela a dat citire Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19: Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara suspendarea activitaților de comercilizare a produselor alimentare și bauturi alcoolice organizata de restaurante, hoteluri sau cafenele pentru consumul in interiorul sau exteriorul locației, potrivit hotnews.„Se suspenda activitatea de servire…

- Ministrul de Interne a spus care sunt primele masuri adoptate in starea de urgența. Intre altele, Marcel Vela a schimbat regulile pentru carantina si autoizolare si a decis sa inchida targurile auto pana la finalul lunii martie. Apelul autoritatilor ramane acelasi: stati acasa!

- Românii care au plecat din Italia catre țara cu trenul vor intra în carantina sau autoizolare pe teritoriul României pentru a se preveni infectarile cu Covid-19, anunța CFR Calatori. Luni seara Ministrul de Interne, Marcel Vela a vorbit despre ”suspendarea sau, dupa caz, interzicerea…

- E clar, coronavirusul face și victime colaterale. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca un tren care nu mai circula de zece ani de zile va fi suspendat din cauza coronavirusului. Eroarea a fost observata de specialiști și taxata.“Se aproba suspendarea transportului rutier de persoane…

- Guvernul Romaniei a decis sa suspende TOATE zborurile din și catre ITALIA (inclusiv cele cu escala) incepand de astazi ora 12.00! Marcel Vela – Ministru de Interne: „Suntem preocupați de protejarea populației: – Suspedarea zborurilor spre Italia și din Italia pe toate aeroporturile din Romania, incepand…

- Marcel Vela, Ministrul de Interne, a anunțat ce hotarari s-au luat pentru prevenirea unei epidemii de coronavirus. Bilanț: 17 romani sunt in carantina, 1000 sunt izolați la domiciliu. Nu s-a confirmat niciun caz pe teritoriul Romaniei

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…