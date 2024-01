Se intrerupe curentul electric pentru o parte din utlizatori, in judetul Constanta

Bugetul total al Piteştiului din 2024 este mai mare cu 96% decât cel din 2021

Sub conducerea primarului Cristian Gentea, municipiul Piteşti are în acest an cel mai mare buget din istoria sa, de 990.965.000 lei. “Beneficiem de unul dintre cele mai performante bugete pe care le-a avut Pitestiul, este prima data când bugetul… [citeste mai departe]