SE INTORC PLOILE! Meteorologii anunta cea mai rece vara si o vreme capricioasa pana la sfarsitul lunii. Citeste aici cum va fi in fiecare regiune

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile se intorc in Romania saptamana aceasta. Cand incepe iar sa ploua Meteorologii anunta ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul tarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarsitul lunii. „De mati,…

- „De marti, se înmultesc ploile, ca si aparitie, dar si ca arie. Daca luni au fost doar câteva celule, de marti vor aparea si în sudul extrem, în sud-est, dar în Bucuesti mai putin. De miercuri, vor fi pe arii mai extinse si mai însemnate cantitativ, cam pe…

- Meteorologii anunța ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul țarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarșitul lunii. „De mați, se inmulțesc ploile, ca și apariție, dar și ca arie. Daca luni au fost doar cateva celule, de marți…

- Meteorologii anunta ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul tarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarsitul lunii.

- Meteorologii anunta ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul tarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarsitul lunii. "De marti, se inmultesc ploile, ca si aparitie, dar si ca arie. Daca luni au fost doar cateva celule, de…

- Meteorologii anunța ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul țarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarșitul lunii.„De mați, se inmulțesc ploile, ca și apariție, dar și ca arie. Daca luni au fost doar cateva celule,…

- Vremea ramane calda in urmatoarele doua saptamani, dar ploile vor lovi aproape toata tara. Pana pe 27 mai, temperaturile vor fi ridicate, insa prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM) anunta ploi in fiecare zi pana pe 27 mai.

- Cum va fi vremea la sfarșitul saptamanii, 3-6 mai. Pentru a doua saptamana la rand, in țara noastra se inregistreaza temperaturi extrem de ridicate, iar mercurul din termometre va mai crește in zilele urmatoare. ANM anunța ca in cursul zilei de joi, 3 mai, vor fi inregistrate averse izolate mai ales…