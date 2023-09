Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei pentru Munca și Protecție Sociala din Camera Deputaților acuza dezinformari in ceea ce privește legea pensiilor speciale. Adrian Solomon susține ca la nivelul Comisiei nu s-au elaborat amendamente pe legea pensiilor speciale sau ale Codului Fiscal.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, o scrisoare presedintelui Senatului, Nicolae Ciuca, si presedintelui interimar Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, referitoare la retragerea din functia de director al Serviciului Roman de Informatii a lui Eduard Hellvig. ‘Domnule presedinte al Senatului,…

- Reforma pensiilor speciale a fost adoptata in Camera Deputaților, a anunțat deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu. Asta, dupa ce mai devreme in cursul zilei de astazi proiectul de lege a fost adoptat de Senat, acesta a intrat in dezbaterea Camerei Deputaților, care a fost for decizional in acest…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, luni, in sedinta comuna, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. S-au inregistrat 382 voturi „pentru” si 3 abtineri, iar 3 parlamentari nu au votat. Proiectul, initiat de deputatul PSD Alfred Simonis, modifica Legea nr. 96/2006 privind…

- Biroul Politic National al PNL a decis, ca toti parlamentarii liberali sa voteze legile privind eliminarea pensiilor speciale, a pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor si interzicerea cumulului pensiei cu salariul, a declarat presedintele partidului, Nicolae Ciuca. Potrivit acestuia, cei…

- Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc, luni, in sedinta comuna pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Proiectul, initiat de deputatul PSD Alfred Simonis, modifica Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor in sensul abrogarii dispozitiilor…

- Comisia permanenta pentru statutul parlamentarilor va avea joi, de la ora 10,00, o sedinta in care va da raport proiectului de lege privind desfiintarea pensiilor deputatilor si senatorilor. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, marti, desfasurarea sedintei Comisiei pentru…