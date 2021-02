Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a anunțat miercuri, 3 februarie, condițiile și forma in care se propune reluarea activitații de invațamant in gradinițe, școli și licee. In ce privește Gherla, unde rata de incidența a cazurilor de Covid-19 din ultimele doua saptamani s-a incadrat intre 1,5 și 3 la 1000 de locuitori, incepand cu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca incepand cu 8 februarie, cei mai mulți copii vor merge fizic la școala , dar ca acest lucru depinde de trei scenarii. Scenariul verde este cel mai optimist, acesta insemnand ca „toți copiii merg fizic la școala, și gradinița, și ciclu primar, gimnaziu și liceu”,…

- Președintele Klaus Iohannis:”In unanimitate, am decis ca, de luni (8 februarie) majoritatea copiilor merg fizic la școala, dar situația va fi diferita in funcție de situația epidemiologica din fiecare localitate: In scenariul verde, merg toți; In scenariul galben merg fizic la școala doar copiii de…

- Bucureștiul a intrat de miercuri in scenariul galben, cu o rata de infectare de 2,96 la mie. In scenariul roșu mai raman județele Cluj, Ilfov și Timiș. Conform bilanțului Covid publicat miercuri de GCS, Bucureștiul intra in scenariul galben. Rata de infectare a coborat sub 3 la mie, fiind acum de 2,96…

- Școlile se redeschid din 8 februarie, in funcție de trei scenarii – verde, roșu și galben.In scenariul verde toate școlile se redeschid și copiii merg la școala. In scenariul galben merg copiii de gradinița, copiii din ciclul primar, clasele I-IV, și copiii din clasele terminale – VIII, XII.In scenariul…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, vineri, la RFI, ca Executivul va adopta saptamana viitoare o ordonanța de urgența pentru intensificarea campaniei de comunicare pe tema vaccinarii anti-Covid-19. El crede ca este nevoie de un mesaj transmis ”cu mai multe emoții”. Practic, Guvernul va aloca din…

- Astfel, rata de infectare COVID, a ajuns la 3,64 in municipiu si 1,92 pe judet. Valea Lupului nu scade sub 10 cazuri/ 1000 loc., iar Miroslava ramane peste nivelul de 7 cazuri. Ciurea, Rediu si Aroneanu au incidenta de peste 5 cazuri la mie. Toate incidentele le puteti urmari AICI

