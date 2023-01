Se întâmplă în Vaslui. Șoferul de pe mașina de deszăpezire, amendat pentru că a mers cu viteză Soferul unui utilaj de deszapezire a fost sanctionat pentru neadaptarea vitezei la conditiile de trafic, dupa ce ar fi circulat cu viteza pe DE 581 si a fost aproape sa loveasca un politist pe mijlocul strazii. Potrivit martorilor, conducatorul auto nu a incetinit in zona producerii evenimentului rutier si a stropit mai multe persoane, inclusiv pe politist, caruia i-a udat si o serie de documente. „Fata de conducatorul auto al utilajului de deszapezire a fost dispusa masura sanctionarii contraventionale conform prevederilor legale in vigoare”, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

