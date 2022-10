„Se întâmplă ceva îngrozitor”. Mărturiile oamenilor care au văzut dezastrul din Seul, soldat cu 151 de morți 151 de oameni au murit, cei mai mulți dintre ei calcați in picioare, dupa o busculada de proporții creata la o petrecere de Halloween la Seul, capitala Coreei de Sud, relateaza BBC. Nu se știe inca de la ce a pornit busculada, dar una dintre teorii este ca un grup mare de oameni s-ar fi indreptat catre un bar pentru a vedea o vedeta locala. Victimele sunt, in mare parte, tineri. Printre cei care și-au pierdut viața sunt și 19 straini. Pe langa cei decedați, mai sunt și peste 150 de raniți, care au ajuns la zeci de spitale din capitala sud-coreeana. Relatarile cutremuratoare ale martorilor descriu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

