- Orchestra Filarmonicii "George Enescu" va sustine joi, in curtea Ateneului Roman, de la ora 20,00, cel de-al doilea concert in cadrul Festivalului International "Vara Magica". Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, violonistul David Lefevre va fi solistul si dirijorul Orchestrei Filarmonicii "George…

- Asociația „Clasic e fantastic” anunța apariția volumului Clasic e fantastic. 10 ani. Timp de 10 stagiuni, pe scena Salii mari a Ateneului Roman și, la inceput, pe scena Salii de opera a...

- La fel ca și mulți alți colegi de breasla, actualul chitarist al formației Pragu De Sus, Florin Demea, a trecut prin cateva „gaști muzicale” de-a lungul anilor. Absolventul Universitații Politehnice „Traian Vuia” din Timișoara provine dintr-o familie „nemuzicala” și a debutat pe la evenimentele cunoscute…

- Vinerea viitoare incepe THE CONCERT drive-in, cel mai mare concert drive-in din Romania. Artiștii iși așteapta fanii la Romexpo, pentru trei seri memorabile. Pe langa show-urile pe care artiștii le pregatesc in detaliu pentru aceasta mult așteptata revedere, publicul va avea parte de o experiența unica…

- Scena pe care canta Delia Matache a luat foc, vineri seara, la prima piesa a unui concert sustinut impreuna cu Macanache. Se pare ca un scurtcircuit la reteaua electrica a dus la nefericitul eveniment.Desi cantareata a fost in pericol, impreuna cu ceilalti membri ai trupei, in cele din urma…

- Daca in anii trecuți pe vremea asta pregateamarele concert de 1 iunie de la Arenele Romane sau era in turneu prin țara,acum Smiley sta pe tușa de mai bine de 5 luni. Artistul nu a pierdut vremea intot acest timp, ci a produs piese noi pe care abia așteapta sa le arate publicului.Dornic sa revina pe…