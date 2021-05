Se instalează TEAMA printre patroni! Dispar facilitățile și reapar inspecțiile fiscale Peste 40% dintre companiile din Romania se așteapta ca amanarile/scutirile la obligațiile fiscale, ajutorul pentru șomaj tehnic sau subvențiile acordate de stat in timpul crizei sanitare sa determine inspecții fiscale noi , in contextul in care doua treimi dintre respondenți (66%) au beneficiat de astfel de facilitați, potrivit unui sondaj realizat de PwC la nivelul Europei Centrale și de Est (ECE). Comparativ, la nivelul ECE, 36% dintre companii au apelat la masuri de sprijin din partea guvernelor și, ca urmare, doar 14% considera ca vor fi inspecții fiscale in acest domeniu. ”Anul trecut, pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

