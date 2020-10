Se îngroașă gluma în CAPITALĂ: E record negativ Capitala inregistreaza din nou un bilanț record al cazurilor noi de coronavirus: 517 persoane au fost depistate in ultimele 24 de ore. La fel de ingrijorator este și faptul ci este pentru prima oara cand trei județe inregistreaza peste 100 de cazuri noi intr-o singura zi. Capitala și județele cele mai afectate de coronavirus, potrivit bilanțului din ziua de 2 octombrie: - București – 517 - Bacau – 168 - Iași – 107 - Ilfov – 102 De asemenea, sunt și alte județe cu numar ridicat de infectari noi: Timiș (79), Brașov (78) Prahova (77), Vaslui (78) Constanța (76), Neamț (70). Astfel, in urma testelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

