Se ingienizeaza retelele de apa. Presiunea va fi scazuta in cateva localitati din zona Lugoj In zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Programul lucrarilor este urmatorul: pe 24 septembrie, intre orele 9-13, in Ohaba-Forgaci, iar intre orele 8-12, in Herendesti si Criciova. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul mentenantei preventive a retelelor de distributie. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

