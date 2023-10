Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, presedinta Comisiei Europene a facut un anunț important in contextul razboiului izbucnit intre Israel și gruparea Hamas. Ursula von der Leyen a anuntat triplarea ajutorului umanitar pentru populatia din Fasia Gaza.

- Liderii Uniunii Europene vor avea saptamana viitoare o reuniune, in regim de videoconferința, pentru a discuta despre razboiul dintre Israel și Hamas, scrie sambata, 14 octombrie, Politico.Reuniunea extraordinara a Consiliului European va avea loc marți, 17 octombrie, la ora 17:30."Suntem pe deplin…

- Pana la sfarșitul acestui an, Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova inca 105 milioane de euro destinate Fondului de reducere a vulnerabilitatii energetice. Un acord in acest sens va fi semnat astazi in cadrul vizitei la Chișinau a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mai exact,…

- Austria blocheaza in continuare Romania și Bulgaria de la intrarea in spațiul Schengen, in ciuda apelului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a include cele doua țari. Adrian Sarbu a comentat apelul Ursulei von der Leyen și a spus ca Romania nu va intra in Schengen decat atunci cand…

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 15 septembrie, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria, invocand progresele pe care le-au facut cele doua țari timp de 16 ani in domeniile reformei judiciare și anticorupției.MCV-ul a fost introdus in 2007,…

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Comisia Europeana ne cere austeritate. Ministrul de Finante, Marcel Bolos, nu a reusit sa convinga cu planul de cresteri de taxe si scaderea cheltuielilor publice. Oficialii de la Bruxelles au sugerat cresterea TVA cu 2% si renuntarea la doua cote. Premierul Marcel Ciolacu poarta discutiile decisive,…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca merg la Bruxelles pe 1 septembrie, acolo unde urmeaza sa se intalneasca cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a o convinge sa permita Romaniei sa depaseasca plafonul de deficit bugetar.