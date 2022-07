Se încing cărbunii pe Dunăre! Grindeanu dă vina pe bulgari Sorin Grindeanu a declarat joi ca incidentul de pe barjele sarbe pline de carbuni aprinși de la caldura s-a produs din cauza faptului ca Bulgaria nu a curațat (dragat) partea sa din Dunare. ”Din cauza faptului ca nu s-au facut lucrarile de dragare, nu au putut circula barjele. Ieri au incercat sa intre in portul Ruse, pentru ca la Giurgiu nu avem infrastructura necesara, dar nu au putut. Aseara am vorbit cu omologul bulgar, i-am spus care e situația, l-am rugat și am toata increderea ca ce mi s-a transmis azi se intampla. Bulgarii descarca barjele”, a spus Grindeanu la Craiova. Reamintim ca Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

