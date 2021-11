Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat inchiderea traficului rutier pe str. Dr. Iosif Nemoianu (pe tronsonul cuprins intre strada Coriolan Brediceanu și bulevardul Republicii, inclusiv a liniei cale tramvai.

- Primaria Timișoara anunța inchiderea traficului rutier pe str. Dr. Iosif Nemoianu (pe tronsonul cuprins intre strada Coriolan Brediceanu și bulevardul Republicii, inclusiv a liniei cale tramvai, in zilele de 23 si 24 noiembrie, in intervalul orar 22,00-06,00, in vederea executarii lucrarilor de așternere…

- Atenție, șoferi! Primaria Timișoara anunța iarași restricții de trafic pe str. Dr. Iosif Nemoianu, pe bucata cuprinsa intre str. Coriolan Brediceanu și bd. Republicii. Va fi inchis traficul doua nopți la rand, in 23 și 24 noiembrie.

- O strada din zona centrala a Timișoarei se va inchide sambata și duminica in vederea efectuarii de lucrari de reparații la liniile de tramvai din zona. Traficul va fi oprit pe strada Nemoianu. Primaria Municipiului Timișoara anunța inchiderea traficului rutier pe str. Dr. Iosif Nemoianu (pe tronsonul…

- Primaria a anunțat inchiderea temporara a circulației rutiere pe strada Dr. Iosif Nemoianu, pe tronsonul cuprins intre strada Coriolan Brediceanu și bulevardul Republicii, pentru realizarea unor lucrari la linia de tramvai. „Primaria Municipiului Timisoara anunța inchiderea traficului rutier pe strada…

- Primaria Timișoara anunța inchiderea traficului pe str. Dr. Iosif Nemoianu, in fața Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, pe tronsonul cuprins intre bd. Republicii și str. Coriolan Brediceanu. Au loc lucrari de așternere mastic bituminos la linia de tramvai.

- Municipalitatea a anunțat inchiderea traficului rutier pe str. Dr. Iosif Nemoianu (tronson cuprins intre strazile str. Coriolan Brediceanu și b-dul Republicii). Circulația va fi restricționata vineri, 29 octombrie, intre orele 07.00 și 19.00, in vederea executarii lucrarilor de decapare a stratului…

- Atenție, șoferi! Primaria Timișoara anunța restricții de trafic pe str. Dr. Iosif Nemoianu. Au loc lucrarilor de așternere a stratului de uzura pe tronsonul cuprins intre str. Coriolan Brediceanu și bd. Republicii.