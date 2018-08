Se inchide circulatia pe Transalpina in weekend

Circulatia rutiera se inchide in acest weekend pe anumite sectoare din Transalpina.



Astfel, traficul va fi inchis pe DN 67C (Transalpina), pe sectorul cuprins intre km 16+000 (iesire din localitatea Novaci) - km 23+000 (intrare in localitatea Ranca), a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



Inchiderea se va efectua astfel: in ziua de sambata, 1 septembrie, in intervalul orar 08:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00 iar in ziua de duminica, 2 septembrie, in intervalul orar 08:00 - 12:30 si 13:30 - 19:00.



"Inchiderea circulatiei…