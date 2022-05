Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 13+300 de metri, se va inchide circulatia rutiera pe sensul catre litoral (calea 1), pentru o perioada de 7 zile, in intervalul orar 22:00 - 05:00, incepand de duminica,…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Alexandru Mazare, fratele fostului primar al Constanței Radu Mazare, dat in urmarire generala de polițiști dupa ce nu a fost gasit la domiciliu, pentru a fi incarcerat, s-a predat in București. Alexandru Mazare a fost condamnat la inchisoare in dosarul construcției cartierului de locuințe sociale Henri…

- Traficul va fi inchis pe autostrada Soarelui, sensul București – Constanța, timp de patru nopți: Pe ce rute va fi deviata circulația Traficul va fi inchis pe autostrada Soarelui, sensul București – Constanța, timp de patru nopți: Pe ce rute va fi deviata circulația Pentru execuția lucrarilor de montare…

- Pentru execuția lucrarilor de montare eșafodaje la pasajul care supratraverseaza A2, in zonakm. 13+330, se va inchide traficul rutier, pe sensul București – Constanța, astfel: 09.05.2022 – ora 22:00 – 10.05.2022 – ora 05:00; 10.05.2022 – ora 22:00 – 11.05.2022 – ora 05:00; 11.05.2022 – ora 22:00 – 12.05.2022…

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier, care s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe A1, in zona localitații Margina, din județul Timiș. In accident au fost implicate 6 autovehicule, intre care 2 microbuze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, in nordul Bucureștiului, la intrarea in Otopeni, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe…