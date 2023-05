Se ia în calcul ridicarea licenţelor taximetrelor ce refuză curse scurte la Aeroport. Ce s-a discutat la şedinţa CJ de ieri? Ultima sedinta a Consiliului Judetean a stabilit un nou record al duratei: putin peste jumatate de ora – e drept ca pentru aprobarea a doar 30 de proiecte de hotarare, plus interpelari, plus interventiile pe diverse teme de la finalul intrunirii. Prima jumatate de ora a fost prilejul unei avalanse de felicitari si multumiri adresate de presedintele Costel Alexe aproape oricui si pentru aproape orice, pornind de la un eveniment altminteri notabil: performanta celor zece copii de la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu" si de la Scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu", membri ai echipei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

