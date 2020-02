Se fură bani că-n codru la Guvern. DNA doarme In total, in patru zile, 54,6 milioane de lei au fost direcționate de catre Ghizdeanu catre 17 primarii, majoritatea PSD. Date oficiale consultate de HotNews.ro, arata ca in zilele de 30 și 31 octombrie, 1 și 8 noiembrie, Ghizdeanu a semnat 17 ordine de plata in valoare de 54.639.478 de lei, direcționandu-i catre 12 primarii PSD, 3 PNL și 2 ALDE.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

