- DEVIERE DE CIRCULAȚIE in zona strazilor PLUTELOR, PETOFI, SUDULUI! Cu ocazia Festivalului și Taberei de vara VIBE care va avea loc in perioada 05-09.07.2023, in zona malului raului Mureș precum și in apropierea Patinoarului acoperit, la solicitarea organizatorilor, pentru evitarea oricaror evenimente…

- Cu ocazia Festivalului și Taberei de vara VIBE care va avea loc in perioada 05-09.07.2023, in zona malului raului Mureș precum și in apropierea Patinoarului acoperit din Sangeorgiu de Mures, traficul este restrictionat in zona incepand de astazi si pana pe 10 iulie. „La solicitarea organizatorilor,…

- S-a deschis un nou sezon estival la Ștrandul Apollo din incinta Complexului Apollo Wellness Club din comuna Sangeorgiu de Mureș. Stațiunea este cunoscuta la nivel național pentru proprietațile apelor cu o salinitate ridicata, dar și pentru namolul bogat in minerale. Apa de aici este cunoscuta ca fiind…

- Domnul David Cornel din Sangeorgiu de Mures este o adevarata poveste de viața. Fost refugiat, la 87 de ani, este plin de energie și are inca multe de spus și facut. Vinde in Piața din 7 Noiembrie ceapa verde, fasole, malai, spanac verde. Si mai ales vorbe se duh Veniți sa-l cunoașteți! Țaranii noștri!…

- Noul Spital de Oncologie din Sangeorgiu de Mureș are 5 hectare teren si va fi gata in decembrie 2023, adica la finele acestui an. Aceasta este doar prima etapa de construcții cu peste 1000 de copaci plantați.Cladirea are 5 nivele, peste 10.000 mp, peste 120 de paturi, ambulatoriu cu 11 cabinete medicale…

- Reprezentanții SC Compania Aquaserv SA anunta consumatorii ca pentru efectuarea unor lucrari pe rețeaua de distribuție apa potabila, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 25 mai 2023, intre orele 19.00 – 24.00 (estimare), in urmatoarele comuna Sangeorgiu de Mureș. "Atragem atentia consumatorilor…

- UPDATE 19.37: ISU Mures a comunicat ca incediul a fost lichidat. UPDATE: Potrivit ISU Mures, incendiul se manifesta pe o suprafața aproximativ 250 mp la nivelul halei, existand posibilitate de propagare la vecinatați. S-au alertat inca 2 autocisterne cu apa din cadrul subunitaților de la nivelul zonei…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a publicat vineri, 21 aprilie, pe pagina proprie de Facebook, un set de fotografii cu șantierul noii Case de Cultura din localitate. "Nu este ușor procesul de construire a noului "Palat cultural" din Sangeorgiu de Mureș, dar cu ajutorul lui…