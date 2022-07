Se extinde rețeaua de tramvai din Capitală. Care sunt zonele vizate Patru zone din București vor avea parte de o extindere a rețelei de tramvai, fiind vorba in total de un plus de aproximativ 15 km. Primaria Generala a municipiului București a anunțat joi lansarea licitației pentru achiziția studiilor de fezabilitate aferente construirii de noi linii de tramvai, pentru a face conexiunea intre zone importante ale orașului. In total, este vorba de patru loturi: Lotul 1 presupune extinderea liniei de tramvai cu aproximativ 0,9 kilometri in Piața Unirii (da, vom avea tramvai prin Piața Unirii, care va lega linia de tramvai 32, de la poalele Dealului Mitropoliei cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

