Se duce gerul tradițional? „Icemageddon”, un nou fenomen Temperaturile inregistrate iarna, in ultimul timp, in unele zone ale Terrei ne arata ca expresia „ger de crapa pietrele” nu mai este atat de actuala. Inca de la inceputul anilor `90 meteorologii atrageau atentia asupra schimbarilor climatice care vor urma, la nivel global. Se vorbea pe atunci de efecte exploatarilor resurselor, dar si de influenta industriei. In timp, zone cat mai vaste au inceput sa aiba un comportament ciudat din punct de vedere meteorologic. Spre exemplu, anul acesta o iarna neobisnuit de calda a fost inregistrata in luna decembrie in statul american Alaska, unde temperaturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

