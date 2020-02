Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatați a acreditat, saptamana trecuta, 44 de noi spitale pentru rezidențiat. Printre acestea sunt și patru spitale din județul nostru, respectiv: Spitalul Județean de Urgența Bacau, Spitalul Municipal de Urgența Moinești, Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onești și Spitalul Orașenesc…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau are in derulare un amplu proiect european de pregatire a medicilor și asistenților medicali in domeniul endocrinologiei. Pana acum au fost organizate deja 11 astfel de cursuri, adaptate pregatirii lor, in mod special pentru cadrele sanitare medii, iar saptamana trecuta…

- Vineri, 7 februarie, Spitalul Județean de Urgența Bacau va semna contractul “Lucrari de extindere și dotare buncar nou-compartiment radioterapie”, in valoare de aproximativ 1 milion de euro. Anunțul a fost facut de europarlamentarul Dragoș Benea, care reamintește, totodata, Guvernului ca trebuie sa…

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu, potrivit news.ro.”Nu este vorba despre infectie…

- Nu este vorba despre infectie cu noul coronavirus la pacientul transferat ieri de la Bacau la Institutul National de Boli Infectioase ldquo;Prof. dr. Matei Bals", informeaza un comunicat de presa din partea Ministerului Sanatatii. Investigatiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la…

- Pacientul intors din China a fost testat la Institutul Matei Balș din Capitala si nu are coronavirus Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de Urgența…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau a retransmis, pe 15 ianuarie 2020, catre Ministerul Sanatații, prin Direcția de Sanatate Publica Bacau, solicitarea pentru finanțarea celui de al doilea accelerator de particule din cadrul Compartimentului de Radioterapie, o investiție absolut necesara in terapia pacienților…

- Opt ore in echipa completa in blocul operator. Opt ore in care s-a luptat din nou pentru salvarea de vieți. A altor vieți! Opt ore pline de emoție, dar și de concentrare maxima, profesionalism și coordonare impecabila. Timp de opt ore, intr-una din salile de operație din Spitalul Județean de Urgența…