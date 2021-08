Se destramă Secția Specială? Adina Florea își caută alt loc de muncă Adina Florea, celebrul procuror de la Sectia Speciala care a incercat sa o bage la inchisoare pe Laura Codruta Kovesi, si-a depus dosarul pentru un post in cadrul Inspectiei Judiciare. Desfiintarea rapida a Sectiei Speciale este in acest moment blocata de UDMR. Florea a fost deja admisa la concursul pentru un post in cadrul Directiei Inspectie Procurori de la Inspectia Judiciara. Documentul cu candidaturile a fost dat publicitatii pe site-ul Inspectiei Judiciare. Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) nu a respectat termenul stabilit de Instanta suprema, respectiv 1 aprilie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

