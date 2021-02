In ședința din aceasta zi, Cabinetul va adopta un proiect dde lege pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție la data intrarii in vigoare a legii. De asemenea, se propune abrogarea secțiunii care privește organizarea, funcționarea și competența acestei secții din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara și instituirea unor dispoziții tranzitorii referitoare la situația personalului și a dosarelor aflate pe rolul Secției la data intrarii in vigoare a acestei legi. Astfel, cauzele aflate pe rolul Secției la data intrarii in vigoare a legii, precum și dosarele…