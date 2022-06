Stiri pe aceeasi tema

- Eleva de 14 ani a unei școli din Jibou, județul Salaj, facea parte dintr-un grup implicat intr-un proiect Erasmus, coordonat, evident, de cadre didactice. Grupul, format din trei eleve și doua profesoare, a fost in Portugalia, in intervalul 9-14 mai, in cadrul unui proiect Erasmus. La intoarcerea spre…

- Grupul hotelier Accor va deschide un nou hotel in Romania, la Alba Iulia. Noul proiect, Mercure Alba Iulia Cetate, va fi primul hotel din acest oraș afiliat unui lanț internațional și va fi inaugurat in al doilea trimestru din 2024. Hotelul va funcționa in cadrul unui contract de franciza cu un investitor…

- ”EximBank si holdingul agricol Agro-Chirnogi Calarasi, unul dintre cei mai mari jucatori din agribusiness-ul romanesc, au incheiat un acord financiar in valoare de 40 de milioane de lei”, anunta banca de stat. Fondurile sunt destinate asigurarii necesarului de lichiditati pentru activitatea curenta…

- Grupul de lupta al NATO se va instala in Romania incepand de luna viitoare. Este termenul avansat de ministrul Apararii Nationale. Vasile Dincu spune ca baza militara de la Cincu e locul ideal pentru acest grup.

- Majoritatea americanilor susține eliminarea vizelor pentru cetațenii romani prin includerea Romaniei in programul Visa Waiver Think-tank-ul STRATEGIC Thinking Group – Grupul de Gandire Strategica (www.strategicthinking.ro) a inițiat un proiect de cercetare sociologica in Statele Unite ale Americii și…

- COVID 19 martie 2022, in Romania, pe județe: 3.168 cazuri noi de coronavirus și 38 decese, in ultimele 24 de ore COVID 19 martie 2022, in Romania, pe județe: 3.168 cazuri noi de coronavirus și 38 decese, in ultimele 24 de ore Sambata, 19 martie 2022, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații…

- Un nou program național imobiliar, destinat familiilor tinere, ar putea fi susținut de stat, in cazul in care s-ar materializa proiectul de lege inițiat de Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). Grupul politic a depus o propunere legislativa, prin intermediul careia statul roman va putea imprumuta persoanele…

- COVID 5 martie 2022, in Romania, pe județe: 4.837 cazuri noi de coronavirus și 76 decese, in ultimele 24 de ore COVID 5 martie 2022, in Romania, pe județe: 4.837 cazuri noi de coronavirus și 76 decese, in ultimele 24 de ore Sambata, 5 martie 2022, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul…