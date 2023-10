Se deschide primul centru de numărare și sortare a ambalajelor RetuRo, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) a anunțat faptul ca va deschide primul centru de numarare și sortare a ambalajelor pentru bauturi. Practic, in acest Centru, amplasat in interiorul parcului industrial Olympian din comuna Bontida, se va realiza numararea si sortarea ambalajelor de bauturi colectate de la comercianti. Constructia si amenajarea spatiului logistic aferent centrului, care va dispune de o suprafata totala de peste 4.700 de metri patrati, este in plina desfasurare, urmand ca, in momentul finalizarii acestei etape, sa demareze instalarea echipamentelor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda anunța ca proiectul „Ziua Naționala de Curațenie 2023” va continua și in acest an, printr-o acțiune de ecologizare a malului stang și drept al raului Arieș Astfel, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și Let’s Do It, Romania!, alaturi de colegi din peste 191 de țari,…

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), Emil Boc, anunta ca sistemul de garantie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile va intra in vigoare in 30 noiembrie. Astfel, la cumpararea unei bauturi (apa, bautura racoritoare, bere, vin) se va plati o garantie de 50 de bani, iar…

- Joi, 20 iulie 2023, a avut loc Conferința regionala dedicata promovarii campaniei naționale „Reciclam in Romania” privind colectarea separata, organizata de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, la Arad. Campania are scopul de a responsabiliza populația cu privire la gestionarea și colectarea…

- Bulgarii se opun construirii unui incinerator de deseuri biologice de catre partea romana la doi kilometri de Ruse, pe locul celebrului combinat Verachim (fostul Combinat Chimic Giurgiu), lichidat in 1992. Pe 18 august, Ministerul Mediului si Apelor din Bulgaria a trimis o scrisoare Inspectoratului…

- Scolile vor primi bani de la Ministerul Educatiei pentru activitatile din Saptamana Verde, incepand cu anul scolar 2023-2024 , a anuntat ministrul Ligia Deca. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca doreste ca din urmatorul an scolar (anul scolar 2023-2024) sa existe si un sprijin financiar pentru…

- Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a anunțat aprobarea derogarilor pentru ursul brun (Ursus arctos), in interesul sanatații și securitații publice.In data de 24 iulie 2023, Academia Romana – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a aprobat pentru nivelul de prevenție un…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) continua seria de conferințe regionale dedicate colectarii separate a deșeurilor, in scopul promovarii campaniei ”Reciclam in Romania”, la Arad, in prezența autoritaților locale și a unor experți in problemele de mediu și in domeniul reciclarii deșeurilor…

- Joi 20 iulie 2023, s-a desfașurat Conferința regionala dedicata promovarii campaniei naționale ”Reciclam in Romania” privind colectarea separata, organizata de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, la Arad. Campania are scopul de a responsabiliza populația cu privire la gestionarea și colectarea…