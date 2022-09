Stiri pe aceeasi tema

- The first stage of the Quality & Safety pilot project intended for marking the Via Transilvanica on the route from Tara Dornelor, started in June this year by Tasuleasa Social and the Ecotourism Tara Dornelor Association (AETD), has been completed, the route milestones being already in place.…

- Pentru cei care s-au saturat de Litoral, Valea Prahovei și manastirile din Moldova,Via Transilvanica este nu o alternativa, cat o experiența turistica complet diferita. Un traseu de 1.400 de kilometri care aduna sute de comunitați, pornind de la Putna și terminandu-se la Drobeta, urmeaza sa fie inaugurat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, s-a alaturat ieri ultra-maratonistului Tibi Useriu si echipei sale pe “Drumul care unește” și a alergat alaturi de aceștia aproximativ 20 de kilometri, pe segmentul Bradetelu – Campu Cetatii din judetul Mures, startul avand loc pe o ploaie torentiala. Tanczos Barna…

- Tanczos Barna va participa la cea de-a șaptea etapa a primei alergari organizate pe traseul Via Transilvanica. Startul evenimentului sportiv a fost dat pe 12 septembrie, la Putna, iar acesta este programat sa se incheie pe 6 octombrie, la Drobeta Turnu-Severin, dupa parcurgerea unei distanțe de aproximativ…

- Ultramaratonistul Tibi Ușeriu, alaturi de mai mulți sportivi amatori au pornit in alergare luni, 12 septembrie, pe Via Transilvanica de la Putna spre Drobeta-Turnu Severin.Luni, 12 septembrie, Tibi Ușeriu a pornit in pas alergator pe cel mai lung traseu de drumeții din Romania, Via Transilvanica, cu…

- „Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica” ajunge in București in perioada 9 - 11 septembrie și concentreaza experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește Romania de la Putna la Drobeta Turnu Severin.

- Asociația Tașuleasa Social anunța ca a stabilit data pentru inaugurarea intreg traseului Via Transilvanica. Finalizarea lucrarilor ce s-au intins pe 4 ani și jumatate va fi marcata printr-un targ, ce se va desfașura in toamna, la Alba Iulia. De 4 ani și jumatate au avut nevoie cei de la Asociația Tașuleasa…

- Alba, vedeta din ”Rucsacul cu Povestiri de pe Via Transilvanica”. Traseul care unește Romania de la Nord la Sud, trece prin județ Creatori de conținut și jurnaliști vor aduna, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, poveștile ce vor intra in „Rucsacul” cu care fiecare calator se poate echipa inainte…